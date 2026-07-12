Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde bir olaya müdahale sırasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş (45), memleketi Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Samsun'a getirilen şehit Demirbaş için, Terme ilçesine bağlı Sakarlı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı. Daha sonra cenaze, Merkez Camii'ne getirildi.

Protokol ve vatandaşlar yalnız bırakmadı

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailesinin gözyaşları yürek burktu

Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Mürvet Demirbaş (41), törene tekerlekli sandalyeyle katıldı. Şehidin kardeşleri Şerif Demirbaş, Hatice Baş ve Yasemin Yanık ile kızları Esila (18) ve Yağmur Ecrin Demirbaş (13), tabut başında gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Mehmet Demirbaş, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, şehidin anne ve babası Süriye Demirbaş ile Mustafa Demirbaş'ın daha önce hayatını kaybettiği öğrenildi.