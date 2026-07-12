Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan Sohmarik Yaylası, eşsiz doğal güzellikleri ve zorlu coğrafyasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda yer alan yaylada, yıl boyunca buzları erimeyen göl üzerinde kayak yapıldı.

Munzur Dağları'nın eteklerinde bulunan Sohmarik Yaylası; kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının yanı sıra belgesel ekiplerinin de ilgisini çekiyor. Zengin bitki örtüsüne sahip bölgede, koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri başta olmak üzere yaban keçisi, bozayı, vaşak, kurt, tilki ve keklik gibi birçok yabani hayvan türü yaşıyor.

Buz gölü üzerinde kayak, gökyüzünde paraşüt

Yaylanın bir bölümü yaz aylarında yeşilin farklı tonlarına bürünürken, kuzey kesimlerinde ise yılın 12 ayı kar ve buz görülüyor. Bu doğal oluşumu değerlendiren kayak antrenörü Canser Atila ve paraşüt eğitmeni Ali Zaimoğlu, bölgeye kros motosikletleriyle çıktı.

Sohmarik Yaylası'nın kuzeyinde gerçekleştirilen etkinlikte Canser Atila, buzla kaplı göl üzerinde kayak yaptı. Ali Zaimoğlu ise aynı anda yamaç paraşütüyle göl üzerinde uçuş gerçekleştirerek renkli görüntüler oluşturdu.

"12 ay boyunca erimiyor"

Etkinliğin ardından açıklama yapan Canser Atila, bölgenin doğal yapısına dikkat çekerek, "Erzincan'dan kros motosikletlerimizle çıkıp Kemah Sohmarik Yaylası'na geldik. Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda buzul gölümüz var. Kuzeyde olması sebebiyle 12 ay boyunca buzul gölü erimiyor. Biz de bunu fırsata çevirdik. Ali Zaimoğlu hocam paraşütle uçtu, ben de kayakla gölden geçtim" dedi.

Sohmarik Yaylası, yüksek rakımı, doğal güzellikleri ve yıl boyunca koruduğu buz kütleleriyle Erzincan'ın dikkat çeken doğa rotaları arasında yer alıyor.