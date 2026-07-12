ran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın bölgede artan yabancı müdahale ve deniz güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle alındığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, daha önce yabancı ülkelere ait gemilerin "yetkisiz rotalarda" seyretmemeleri konusunda uyarıldığı hatırlatıldı. Buna rağmen bazı gemilerin belirlenen güvenlik talimatlarını ihlal ederek rotalarını değiştirmediği öne sürüldü.

Açıklamaya göre, uyarılara rağmen ilerlemeye devam eden gemilerden biri, Devrim Muhafızları Donanması tarafından yapılan uyarı atışlarının ardından durduruldu. Yaşanan olayın ardından bölgedeki güvenlik koşullarının istikrarsız hale geldiği belirtilerek, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatılması kararı alındığı ifade edildi.

İran, bölgede Amerikan müdahalesi sona erene kadar hiçbir ticari veya askeri geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, "Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkeler, bu müdahalenin sonuçlarından sorumlu tutulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı neden önemli?

Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik su yolu olarak öne çıkıyor. Boğazda yaşanabilecek olası bir kapanma, uluslararası enerji piyasaları, petrol fiyatları ve küresel ticaret üzerinde doğrudan etkiler oluşturabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.