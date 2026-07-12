2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile Norveç karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre 1-1 sona ererken, uzatma dakikalarında gelen gol İngiltere'ye yarı final biletini getirdi.
Norveç, ilk yarıda Andreas Schjelderup'un golüyle öne geçse de İngiltere, Jude Bellingham'ın devrenin uzatma dakikalarında kaydettiği golle skoru eşitledi. Normal sürede başka gol olmayınca mücadele uzatmalara taşındı.
Uzatma bölümünde sahneye bir kez daha çıkan Jude Bellingham, attığı ikinci golle İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.
Bu sonucun ardından İngiltere, yarı finalde Arjantin ile İsviçre arasında oynanacak çeyrek final mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.