Muğla programı kapsamında Köyceğiz, Ula ve Menteşe ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Osman Aşkın Bak: Türkiye spor tesislerinde büyük dönüşüm yaşıyor

Türkiye'nin spor altyapısına önemli yatırımlar yaptığını belirten Bakan Bak, dünyanın en modern stadyumları, spor salonları, yüzme havuzları ve atletizm tesislerinin Türkiye'de inşa edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spordan gelen bir isim olduğunu ifade eden Bak, spor yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtti.

Muğla'da öğrenci yurt kapasitesi artırılıyor

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik yatırımlara değinen Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 1 milyon yatak kapasitesine ulaştığını söyledi.

Muğla'da son yıllarda 6 bin yeni yatak kapasitesi oluşturduklarını belirten Bak, bin yatak kapasiteli yeni yurt yatırımının da tamamlanacağını ifade ederek şunları söyledi:

Muğla'da barınma sorununun kalmayacağını,

Bodrum'da yurt yatırımının sürdüğünü,

Deprem nedeniyle yıkılan yurtların yeniden inşa edildiğini,

Öğrencilerin devlet yurtlarında güvenli şekilde barınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

15 Temmuz mesajı: "Hepsini meydanlara gömdük"

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Osman Aşkın Bak, Türk milletinin darbe girişimine karşı gösterdiği direnişi hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla vatandaşların meydanlara çıktığını söyleyen Bak, Türk milletinin darbecilere geçit vermediğini belirterek, "Biz sadece ülkemizin geleceğine kendimiz karar veririz" mesajının dünyaya verildiğini ifade etti.

Osman Aşkın Bak: Türkiye savunma sanayisinde yüzde 85 yerlilik oranına ulaştı

Konuşmasının önemli bölümünü savunma sanayisine ayıran Bakan Bak, Türkiye'nin son yıllarda büyük atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

"NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolünü gördünüz" diyen Bak, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 85 seviyesine ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin artık kendi savunma sistemlerini ürettiğini vurgulayan Bak, şu projeleri örnek gösterdi:

Altay tankı

TCG Anadolu

KAAN milli muharip uçağı

Yerli silah ve savunma sistemleri

"Türkiye özgür ve milli teknolojisini üretiyor"

Türkiye'nin artık dışa bağımlı olmadığını ifade eden Osman Aşkın Bak, geçmişte savunma alanında eski teknolojilerin verildiğini ancak bugün Türkiye'nin kendi tankını, gemisini ve savaş uçağını geliştirdiğini söyledi.

Konuşmasını, "Özgür, bağımsız ve milli teknolojisini üreten Türkiye yoluna devam ediyor. Milletimizle gurur duyuyoruz" sözleriyle tamamladı.