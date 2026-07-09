Olay, dün öğle saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir marinada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motoryata ait yaklaşık 8 metre uzunluğundaki lastik botta temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle botun gaz kolunun takılı kalması sonucu kontrolsüz şekilde hareket eden tekne, marinadaki iskeleye çarptı. Patlamanın ardından çıkan yangın ise çevrede bulunan kişilerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında botta bulunan motoryat çalışanı Mert Özcan, vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan ağır yanıklar nedeniyle ilk olarak Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti üzerine daha sonra İzmir'deki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma Sürüyor

Olayın ardından güvenlik ekipleri marinada detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin tamamlanmasının ardından hasar gören lastik bot, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak marinanın çekek alanına taşındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedenine ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.