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Ekiplerin yaptığı aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheli C.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla, cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen C.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan Mazlum İbiş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan İbiş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Eski Mardin Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle ilerleyen Mazlum İbiş'in önü aralarında husumet bulunan kişi tarafından kesildi.

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