Olay, Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen E.G. ile kardeşi Erdoğan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.G., yanında bulunan bıçakla kardeşine saldırdı.

Sağlık ekipleri ölümünü belirledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Erdoğan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Erdoğan G.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze yakınları tarafından defnedildi.

Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli E.G.'nin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden E.G. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.