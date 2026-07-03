İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava yoluyla İzmir'e uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, yabancı uyruklu S.M.'nin uyuşturucuyu kapsüller halinde yutarak Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Şüpheli, önceki gün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yaptığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Midesinden 50 kapsül çıkarıldı

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Burada yapılan iç beden muayenesinde midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Doktorların gerçekleştirdiği tıbbi müdahale sonucunda şüphelinin midesinden çıkarılan 50 kapsülün içerisinde toplam 490 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.