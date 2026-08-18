Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekipleri, fındık hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla bahçelerde havadan ve karadan denetim yapıyor.

Kandıra'da fındık hasadının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri de bahçelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Gece görüş ve termal özellikli dron kullanan ekipler, fındık bahçelerini havadan kontrol ediyor. Asayiş timleri, trafik ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri de karadan denetim gerçekleştiriyor. Özellikle gece saatlerinde yapılan kontrollerde, şüpheli araç ve kişiler kontrol edilirken, ekipler fındık bahçeleri çevresinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Denetimlerin, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat devam edeceği belirtildi.