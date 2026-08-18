Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Bozbey, kararını kamuoyuna ve Bursalı hemşehrilerine yaptığı açıklamayla duyurdu.

Uzun yıllar CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Bozbey, istifa kararının devam eden hukuki süreçle siyasi kimliğinin birlikte değerlendirilmemesi gerektiği düşüncesiyle alındığını ifade etti.

Bozbey açıklamasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve gerçeklerin hukuk önünde ortaya çıkacağına inandığını belirterek, "Benim sevdam Bursa'dır. Benim sevdam Bursalılara hizmettir" ifadelerini kullandı.

31 Mart 2026'da gözaltına alınan Bozbey, 4 Nisan'da tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda Şahin Biba başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

Bozbey'in CHP'den istifa kararının ardından siyasi geleceğine ilişkin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.