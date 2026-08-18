İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Başsavcılığın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki isimden de uyuşturucu testi için numune alındı.

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerin ardından hazırlanan test sonuçlarında Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy'un numunelerinde uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında iki isimle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer tarafından soruşturmanın kapsamı ve şüpheliler hakkında uygulanacak adli süreçle ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.