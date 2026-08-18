Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Şehit Eren Bülbül Caddesi Alt Geçidi’nde genişletme imalatı çalışmaları gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yapılacak yol genişletme çalışmaları kapsamında, bölgedeki trafik akışında geçici olarak yeni bir düzenlemeye gidilecek.

Trafik İstanbul İstikametinde Çift Yönlü Sağlanacak

ABB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; 19.08.2026 Çarşamba günü saat 11.00’den itibaren Ankara Çevre Otoyolu'ndaki taşıt trafiği, İstanbul istikametinde çift yönlü (gidiş-geliş) olarak verilecek.

Çalışmalar süresince yol güvenliğinin sağlanması ve olası aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla yetkililer; sürücülerin bölgedeki trafik işaret, işaretçi ve uyarı levhalarına hassasiyetle uymaları hususunda önemli uyarıda bulundu.