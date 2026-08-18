Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren A.E. (28), Sahil Güvenlik ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca Millet Bahçesi sahilinde meydana geldi. Denize giren A.E., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren A.E.'yi sudan çıkardı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.E., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.