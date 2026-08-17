Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 6,45 oranında zam yapıldı. TCDD Taşımacılık tarafından uygulamaya alınan yeni tarife, 17 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olmaya başladı. Böylece Ankara-İstanbul hattında 930 TL olan tek yön ekonomi sınıfı bilet 990 TL’ye yükseldi.

YHT bilet fiyatları değişti

Yapılan zamla birlikte bazı YHT güzergâhlarında yeni bilet fiyatları şöyle oldu:

İstanbul-Ankara: 990 TL

990 TL İstanbul-Eskişehir: 639 TL

639 TL Ankara-Konya: 458 TL

458 TL Ankara-Eskişehir: 511 TL

511 TL Ankara-Sivas: 1.001 TL

1.001 TL İstanbul-Konya: 1.442 TL

Yeni fiyatlar tek yön ekonomi sınıfı biletler için uygulanıyor.

Yıl içinde ikinci zam

YHT biletlerine 2026 yılı içerisinde ikinci kez zam yapılmış oldu. Tren biletlerine daha önce 15 Ocak 2026'da yüzde 19,23 oranında zam yapılmıştı. Son artışla birlikte özellikle İstanbul-Ankara hattında bilet fiyatı 1.000 TL sınırına dayandı.