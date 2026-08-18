Endonezya'nın doğusunda 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 70'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e ulaştığı, 132 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 40'ının durumunun ağır olduğu ifade edilirken, herhangi bir kayıp ihbarının kalmaması üzerine ekiplerin saha taraması ve iyileştirme çalışmalarına odaklandığı aktarıldı.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Flores bölgesinde 2 bin 357 artçı sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. En büyüğü 6.2 olarak ölçülen artçılardan 24'ünün 5'in üzerinde gerçekleştiği ve 72'sinin hissedildiği kaydedildi.

Ulaşımın kısıtlı olduğu alanlara helikopterlerle sağlık personeli sevk edilirken, geçici barınma merkezlerinde 5 binden fazla kişinin kaldığı bildirildi.