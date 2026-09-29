Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bugün yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Üstel, hafta sonu bulunan iki kişinin kimliklerinin DNA incelemeleri sonucunda belirlendiğini bildirdi. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer’e, diğerinin ise Nihat Pancar’a ait olduğu tespit edildi.

Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Arama çalışmalarının bugün de devam ettiğini belirten Üstel, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını söyledi. Kimlik tespitinin yapılabilmesi için DNA çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Üstel, arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Üstel ayrıca kayıp yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulundu.