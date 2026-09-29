AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’la birlikte Ankara’ya giden Yıldız’ın partiye katılımının kabul edildiği bildirildi. Yıldız’ın rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı da öne sürüldü.

Özel’le yakınlığı dikkat çekmişti

Yıldız’ın AKP’ye geçişi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile olan yakınlığı nedeniyle de dikkat çekti. Yıldız, Ocak 2026’da ailesiyle birlikte CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’i ziyaret etmiş, görüşmenin ardından Özel’e yönelik destek mesajı paylaşmıştı.

Çiğli’de 27 yıl sonra bir ilk

Yıldız’ın parti değiştirmesiyle birlikte Çiğli Belediyesi’nde 27 yıllık CHP yönetiminin sona ermesi bekleniyor. 1999’dan bu yana Çiğli’de CHP’li belediye başkanları görev yaparken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Onur Emrah Yıldız CHP’nin adayı olarak yüzde 48 oyla belediye başkanı seçilmişti. Yıldız’ın AKP’ye geçmesi halinde ilçe, 27 yıl sonra yeniden sağ bir partinin yönetimine geçmiş olacak.

Yıldız’ın AKP’ye geçişiyle birlikte Çiğli Belediyesi’nin siyasi yönetiminde önemli bir değişim yaşanacak.