YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizinden etkilenen yatırımcılar için hazırladıkları kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu açıkladı. Özel, teklifin yeni yasama yılı başlar başlamaz görüşülmesini isteyeceklerini söyledi

Fon krizinin ardından yatırımcıların kayıplarının nasıl karşılanacağı tartışılırken YENİ Parti, Meclis’e 15 maddelik bir kanun teklifi sundu. EKONOMİ gazetesine konuşan Genel Başkan Özgür Özel, Ümit Özlale’nin imzasını taşıyan teklifi diğer siyasi partilerle de görüşeceklerini belirtti. Özel, Meclis’in açılacağı 1 Ekim’den sonra teklifin öncelikli olarak ele alınmasını önereceklerini söyledi. Özel’in anlattığı yöntemde, fonlara kimlerin ne kadar para yatırdığı ve kimlerin yüksek kazanç elde ettiği geriye dönük incelenecek. Özel, haksız kazançların geri alınarak bir havuzda toplanmasını ve zarar gören yatırımcılara dağıtılmasını önerdi.

ABD’deki Bernie Madoff vakasını örnek gösteren Özel, bu yolla mağduriyetin azaltılabileceğini savundu. Teklifi Meclis’te duyuran Özlale ise fon varlıklarının düşük bedellerle satılmasının önüne geçilmesini, fazla tahsil edilen yönetim ve performans ücretlerinin sorumlulardan geri alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Özlale’ye göre bu yöntem, kamu kaynağı kullanılmadan yatırımcı kayıplarının önemli bölümünü karşılayabilir. Bu oran ve sonuçlar henüz gerçekleşmiş bir geri ödeme değil, teklif sahiplerinin öngörüsü. Özel ayrıca fon krizinin çözümü için partilerin ekonomi alanında çalışan milletvekillerinin aynı masada buluşmasını istedi. Teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve yatırımcıların kayıplarının ne kadarının karşılanabileceği, Meclis’teki görüşmelerin ardından netleşecek.