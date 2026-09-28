Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühürde sahtecilik' ve 'Zimmet' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasına göre, aralarında bir icra müdürü ile icra dosyalarının takibini yapan avukat katiplerinin de bulunduğu şüphelilerin, icra müdürlüklerinde uzun süre işlem yapılmayan ve taraflara ait para bulunan dosyaları tespit ettikleri öne sürüldü. Şüphelilerin, vatandaşlar hakkında ilamsız icra takibi başlattıkları ve sahte mühür ile kaşeler kullanarak tebligat yapılmış gibi gösterdikleri iddia edildi. Ayrıca icra müdürlüklerinde alacağı bulunan ancak uzun süre alacağını tahsil etmeyen vatandaşların tespit edildiği, söz konusu dosyalardaki paraların ise dosyanın tarafı olmayan üçüncü kişilere usulsüz şekilde aktarıldığının belirlendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında Düzce, Bursa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., Z.Ç., S.E. ve A.Ö. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. S.Y. hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.