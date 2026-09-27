Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi kırsal Yalınkılıç Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda K.G. (50), M.G. (47), C.G. (40), Ö.G. (36), E.G. (27) ve M.G. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafları ayırıp güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belilrtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA