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Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14'üncü kilometresi Kıratlı mevkisinde meydana geldi. Virajı alamayan Mehmet Ali Ak idaresindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, Yomra Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, derede ters dönen otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ali Ak'ın cansız bedeni, araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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