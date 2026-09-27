Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özel hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Gözaltı işleminin ardından soruşturma süreci devam ediyor. Özel hakkında verilmiş bir tutuklama kararı ise bu aşamada bildirilmedi.

Erdin Özel kimdir?

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erdin Özel, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kayıtlarına göre 17 Ekim 2025’te şirketin yönetim kuruluna seçildi.

Tera Yatırım Teknoloji Holding’in faaliyet raporunda yer alan öz geçmişine göre Özel, Kırıkkale Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nden mezun oldu. Ardından İngiltere’deki Anglia Ruskin Üniversitesi’nde işletme yönetimi eğitimi aldı. Raporda, 2012’den bu yana Orta Doğu Ekonomi Platformu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü ve Tera Yatırım Teknoloji Holding’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Özel’in adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yeniden gündeme geldi.