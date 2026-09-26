Türkiye’de tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni adımlar tartışılırken, sosyal medyada kapsamlı bir sigara yasağı taslağına ilişkin paylaşımlar yayıldı. Paylaşımlarda ince sigaraların satıştan kaldırılacağı, 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğanlara yaşamları boyunca tütün ürünü satılmayacağı, restoranların açık alanlarında sigara içilemeyeceği ve 2040’ta tütün satışının tamamen biteceği öne sürülüyor.

Bu iddialar şu aşamada kesinleşmiş kurallar olarak yazılamaz. Sağlık Bakanlığı ve TBMM’nin erişilebilen resmi duyurularında, sıralanan maddeleri ve ekim ayında Meclis’e sunulacağı belirtilen takvimi doğrulayan bir teklif metni yer almıyor. Basında daha önce “41 maddelik taslak” hakkında haberler yayımlanmış olsa da bu haberler, teklifin Meclis’e sunulduğu veya yasalaştığı anlamına gelmiyor.

Nesle göre satış yasağı tartışılıyor

Tütün ürünlerinin belirli bir yıldan sonra doğanlara satılmaması fikri, tütün kontrolüne ilişkin tartışmalar arasında yer alıyor. Yeşilay da 2015 sonrası doğanlara satış yasağı önerisini kamuoyuna soru olarak yöneltti. Ancak bir önerinin tartışılması ile yasal düzenlemenin kabul edilmesi farklı aşamalar.

Bu nedenle “ince sigaralar piyasadan kalkıyor” veya “2040’ta sigara satışı yasaklanacak” ifadeleri bugün için kesin karar gibi sunulmamalı. Düzenlemenin kapsamı ve takvimi, resmi teklif metni yayımlandığında netleşecek.