Çankaya’da hafta sonu gerçekleştirilecek YENİ Parti ilçe başkanlığı seçimi öncesinde adaylık yarışının dengelerini değiştiren bir gelişme yaşandı. Psikolog Ercan Başal ile Fizik Mühendisi Ahmet Karaoğlan, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri temasların ardından yollarını birleştirdi.

Çiğdemim Derneği ve Beyyurdu Derneği ziyaretlerinde de birlikte değerlendirmelerde bulunan iki isim, görüşmeler sonucunda Karaoğlan’ın adaylıktan çekilmesi ve seçim sürecinin Başal’ın adaylığı etrafında sürdürülmesi konusunda uzlaştı.

ORTAK PAYDA MAHALLE MECLİSLERİ OLDU

Başal ve Karaoğlan, aldıkları kararın temelinde Genel Başkan Özgür Özel’in 4 Ağustos’ta açıkladığı örgütlenme modelinin bulunduğunu belirtti. Özel söz konusu konuşmasında mahalle meclislerini parti örgütlenmesinin temel unsurlarından biri olarak tanımlamış, yöneticilerin doğrudan üyeler tarafından belirlenmesini öngören yeni modeli açıklamıştı.

İki aday ortak değerlendirmelerinde, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in 4 Ağustos konuşması doğrultusunda güçlerimizi birleştirip, değişime mahalleden başlama kararı aldık. Mahalle meclislerini esas alan bir siyaset izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karaoğlan: “Çankaya’yı birlikte yönetme konusunda mutabık kaldık”

Ahmet Karaoğlan, birleşme kararında parti tabanından gelen beklentilerin de etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in 4 Ağustos konuşması bizim için rehber niteliğinde önemli bir konuşmadır. Sayın Genel Başkanımız, siyaset yapacağımız temel alanın mahalle meclisleri olduğunu açıklamıştı. Biz iki aday da bu doğrultuda mahalle meclislerini esas alarak çalışmalarımıza başlamıştık. Gelişmeler karşısında üye tabanımız, eski tarz siyaset anlayışına karşı bizim bir araya gelmemiz için telkinde bulundu. Bu telkinlerin gerekli olduğuna inandık ve hepimiz Çankaya’yı birlikte yönetme konusunda arkadaşımız Ercan Başal’ın adaylığı konusunda mutabık kaldık.”

BAŞAL: “YAN YANA GELEREK, OMUZ OMUZA İLERLEYECEĞİZ”

Ercan Başal ise Karaoğlan’ın kararını, Çankaya’da oluşturmak istedikleri yeni yönetim anlayışının somut bir örneği olarak değerlendirdi.

Başal, “Yeni Parti, yeni bir anlayışı temsil ediyor. Burada herkes, hukuken de, fiilen de, aynı güce ve eşit temsile sahip. Çankaya İlçe Başkanlığımız, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in 4 Ağustos konuşması doğrultusunda siyaseti mahallede yapacaktır. Bu doğrultuda güçlerimiz birleştirip, birlikte hareket etme kararı aldık. Eski tarz siyaset anlayışını geride bırakıp, mahalle meclislerini esas alan bir siyaset yöntemi izleyeceğiz” dedi.

Karaoğlan’a desteği nedeniyle teşekkür eden Başal, açıklamasında örgüt yönetiminin hiyerarşik bir mesafe üzerinden değil, üyelerle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“Örgütün üstünde değil, içinde, hiyerarşik bir biçimde değil yan yana gelerek, omuz omuza vererek, iktidara ulaşacağız. Türkiye’nin, Ankara’nın ve Çankaya’nın bu birlikteliğe ihtiyacı vardı. İlk adımı attık, Pazar günü de, üyelerimizin iradesiyle sandıktan çıkıp, iktidar yürüyüşümüzü başlatacağız” ifadelerini kullandı.