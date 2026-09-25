Muharrem İnce, eski Hazine ve Maliye Bakanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan dikkat çeken bir açıklama yaptı. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Babacan ve Şimşek’i “Derviş ile Kuş” hikâyesindeki dervişe benzetti.

Babacan ve Şimşek’in kamuoyunda oluşturduğu ekonomik yönetim algısını eleştiren İnce, “Üzerlerindeki derviş kıyafeti herkesi uyutmaya yetiyor” ifadelerini kullandı.

İnce, iki ismin geçmişteki uygulamalarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Yanlış atamalar yaparak, yanlışların karşısında susarak, hatalara göz yumarak, yapılması gerekeni yapmayarak bugünlerin taşlarını döşediler.”

İnce, paylaşımının sonunda ise “Bir yerden başlanacaksa derviş kılıklıların hırkalarını sökmek lazım!” ifadelerine yer verdi.