Kırmızı-siyahlı ekipte Uğur Uçar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı başladı. Yönetim, yapılan görüşmelerin ardından takımın başına Burak Yılmaz’ı getirme kararı aldı. Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atarak göreve başlaması bekleniyor.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Beşiktaş, Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK’da görev yapan Burak Yılmaz, Çorum FK ile yeni bir sayfa açacak.

Çorum FK, Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 7 puan topladı. Yılmaz’ın ekibin başındaki ilk maçında nasıl bir kadro ve oyun planıyla sahaya çıkacağı merak konusu.