Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Genel Başkanı ve Deniz Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yük, nakliyecilik sektörünü ve sorunlarını gazetemiz SONSÖZ’e özel değerlendirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye'nin üretim, ticaret ve lojistik zincirinde karayolu taşımacılığının kritik bir görev üstlendiğini belirten Yük, kamyoncu, tırcı ve nakliyeci esnafının üreticiden sanayiciye, çiftçiden marketlere kadar ekonominin hemen her alanında yük taşıdığını söyledi. Başkan Yük, sektörün son yıllarda başta akaryakıt olmak üzere lastik, yedek parça, bakım-onarım, trafik sigortası, kasko, personel ve işletme giderlerindeki artışlar nedeniyle ağır bir maliyet yükü altında kaldığını ifade etti.



“TÜRKİYE’NİN YÜKÜNÜ BİZ TAŞIYORUZ”

Nakliye ve lojistik sektörünün Türkiye ekonomisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yük, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Türkiye'de yük taşıyoruz. Kamyoncu, tırcı ve nakliyeci dediğimiz zaman insan hayatının her alanında olan bir sektörden söz ediyoruz. Giyimden gıdaya, limanlardan gelen ihracat ve ithalat ürünlerinin taşınmasına kadar çok büyük bir yükü biz taşıyoruz. Üreticinin malını fabrikaya, çiftçinin ürününü pazara, sanayicinin yükünü limana, marketin ürününü rafa biz taşıyoruz.”

Sektör temsilcilerinden kendilerine ulaşan maliyet hesaplarında bazı gider kalemlerinde son iki yıllık dönemde yüzde 300-400'lere varan artışlar yaşandığının ifade edildiğini aktaran Yük, aynı orandaki artışın nakliye ücretlerine yansımadığını dile getirdi.

MALİYETLER ARTIYOR, NAKLİYE ÜCRETLERİ AYNI ORANDA YÜKSELMİYOR

Başkan Deniz Yük, “Lastiği değiştiriyoruz maliyet yükseliyor, aracın bakımını yapıyoruz maliyet yükseliyor, trafik sigortası yaptırıyoruz maliyet yükseliyor. Akaryakıt, şoför, vergi, muhasebe ve yol giderleri üst üste geliyor. Ancak taşıdığımız yükün karşılığında aldığımız nakliye bedeli aynı oranda artmıyor” ifadelerini kullandı.

Bu durumun özellikle bireysel kamyoncu ve tırcı esnafının gelirini ciddi şekilde etkilediğini belirten Yük, taşımacılığın sürdürülebilirliği açısından sektörün desteklenmesi gerektiğini söylerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz çalışmak istiyoruz. Kamyonumuzu yatırmak, tırımızı garaja çekmek istemiyoruz. Ülkemizin yükünü taşımaya, üreticimize ve sanayicimize hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Ancak bunun için taşımacının da ayakta kalabilmesi gerekiyor.”

“TRAFİK GÜVENLİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ, CEZALARIN ÖLÇÜLÜ OLMASINI İSTİYORUZ”

Deniz Yük'ün dikkat çektiği bir diğer başlık ise trafik cezaları oldu. Trafik güvenliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yük, sektör olarak denetime ve kurallara karşı olmadıklarını belirterek cezaların ekonomik etkisinin de dikkate alınmasını istedi.

27 Şubat 2026'da yayımlanan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile takograf kullanımına ilişkin çeşitli ihlallere yönelik yüksek idari para cezaları getirildi. Düzenlemede, belirli takograf ihlalleri için sürücüye 75 bin TL idari para cezası uygulanması; bazı durumlarda araç işletenine ise sürücü için belirlenen cezanın iki katı tutarında yaptırım uygulanması öngörülüyor. Bazı ihlallerde sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması da düzenlemede yer alıyor. Yük, özellikle bu cezaların küçük nakliyeci ve bireysel taşımacılar üzerindeki ekonomik etkisinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

“Kurala karşı değiliz, denetime karşı değiliz, trafik güvenliğine kesinlikle karşı değiliz. Ancak profesyonel taşımacılık yapan şoför ve araç işletmecileri açısından ekonomik yaptırımların ölçülülüğünün yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” Yük, yüksek cezalar nedeniyle bazı şoförlerin çok ağır ekonomik ve psikolojik baskılarla karşı karşıya kaldığını da dile getirerek, bu konuda yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu husustaki düzenlemenin yeniden ele alınmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A: BİZE KULAK VERİN

Türkiye Nakliyeciler Federasyonu Genel Başkanı Deniz Yük, sektörün taleplerinin karşılanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrudan çağrıda bulundu.

Yük, “Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin yükünü yıllardır omuzlarında taşıyan kamyoncu, tırcı ve nakliyeci esnafımızın sesine kulak verilmesini rica ediyoruz. Biz devletten ayrıcalık istemiyoruz. Çalışabilmek, ayakta kalabilmek ve yaptığımız işin karşılığını alabilmek istiyoruz” dedi.

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