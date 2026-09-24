Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde dijital suçlarla ve dezenformasyonla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla yeni bürolar kurulacağını açıkladı. Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yazı gönderildiğini belirterek, adliyelerde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları” oluşturulacağını duyurdu.

Yeni yapılanmayla birlikte dijital mecralarda yer alan suç içerikleri ve kişileri suça teşvik eden faaliyetlerin uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından daha yakından takip edilmesi planlanıyor. Şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere yönelik müdahale süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

Dezenformasyonla mücadelede koordinasyon güçlendirilecek

Büroların bir diğer çalışma alanı ise kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan ve suç niteliği taşıyan dezenformasyon faaliyetleri olacak. Bu kapsamda kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gürlek, özellikle çocukları ve gençleri suça, şiddete ve istismara yönlendiren; kişilik haklarını, özel hayatı, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitenin güçlendirileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, dijital alanda da hukukun üstünlüğünü ve kamu düzenini korumaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.