Şanlıurfa’nın Pınarbaşı bölgesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgedeki deprem riskine daha önce dikkat çektiğini belirtti. Depremin nedenine ilişkin değerlendirmesinde Görür, Şubat 2023 depremleri ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nun (DAF) kırılmasının bölgedeki gerilimi etkilediğini ifade etti.

Görür, Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası’nın levha kenarında enerji biriktirdiğini belirterek, bölgenin Doğu Anadolu Fayı ve Bozova Fayı’na çok yakın olduğuna dikkat çekti.

Görür, paylaşımının sonunda bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.