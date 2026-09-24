Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Artvin, Gümüşhane, Rize, Sivas ve Trabzon yer aldı.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yağışların; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Gümüşhane çevreleri ile Sivas’ın bazı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca Adana’nın kuzey ve doğusu, Kayseri’nin doğusu ile Osmaniye’nin batı kesimlerinde de kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.