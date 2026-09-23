Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada Yavaş, son dönemde yaşanan hukuki ve siyasi tartışmalara işaret ederek siyasi yoluna bağımsız olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.

Yavaş, CHP içinde yaşanan ayrışmanın demokratik siyaset umuduna zarar verebileceği yönündeki görüşlerini daha önce de dile getirdiğini belirtti. Açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Üç dönem CHP çatısı altında birlikte çalıştığı kişilere teşekkür eden Yavaş, seçmen iradesine bağlılık vurgusu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirten Yavaş, kendisine oy veren ya da vermeyen bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Sevgili Hemşehrilerim,

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir.



Bugün aldığım karar da böyle bir karardır.



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Yavaş, kararının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ifade ederek açıklamasını, “Takdir ise her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir” sözleriyle tamamladı.