Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımlarında Erdoğan'ın konuşmasından kesitlere yer verdi.

Göktaş: Tarihi nitelikte bir hitap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabının tarihi nitelikte olduğunu belirtti.

Göktaş, Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmanın mazlum coğrafyaların, zulme uğrayanların ve hakikati arayanların sesi olduğunu ifade ederek, “Önce insan” anlayışıyla daha adil bir dünya ve küresel barış için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çiftçi: Aile yapısını koruma kararlılığımız tam

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında aile yapısının korunmasına vurgu yaptı.

Çiftçi, küresel lobilerin ve dayatmaların karşısında aile yapısını koruma kararlılıklarının sürdüğünü belirterek, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin milli ve manevi değerlerinden taviz vermeden yoluna devam edeceğini ifade etti.

Memişoğlu: Daha adil bir uluslararası düzen vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acılara dikkat çektiğini belirtti.

Memişoğlu, Erdoğan'ın daha adil ve insan merkezli bir uluslararası düzenin gerekliliğine vurgu yaptığını aktararak, “Önce insan” anlayışı doğrultusunda insan hayatını ve sağlığını merkeze alan çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kabine üyelerinin paylaşımlarında Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının farklı başlıklarına ilişkin değerlendirmeler öne çıkarken, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmadan bölümler paylaştı.