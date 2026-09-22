Duruşmada savunma yapan Sami Özge Arıoğlu, İBB'den metro hattı ihalesine katılmaları için davet aldıklarını belirtti. Üç firmanın anlaşarak tek çatı altında ihaleye teklif verdiğini söyleyen Arıoğlu, en avantajlı teklifi sundukları için ihalenin kendilerinde kaldığını ifade etti.

İhale onaylandıktan kısa süre sonra yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini belirten Arıoğlu, hakkında yöneltilen suçlamalardan birinin şirketinin ihale tarihinde kesinleşmiş SGK borcu bulunmasına rağmen borcu olmadığı yönünde beyanda bulunması olduğunu söyledi.

Arıoğlu, bu iddianın doğru olmadığını savunarak şirketinin ihale tarihi itibarıyla söz konusu nitelikte bir SGK borcunun bulunmadığını dile getirdi.

"İhaleyi alırsak sosyal yardım yapmamız gerektiği söylendi"

Fatih Keleş'i daha önce tanımadığını ve ihale tarihinden önce kendisiyle herhangi bir görüşme yapmadığını söyleyen Arıoğlu, Keleş'in ağabeyine ulaşarak kendilerini İBB'ye ait Kürek Yelken Sporları'nın faaliyet gösterdiği sosyal tesise davet ettiğini anlattı.

Arıoğlu, burada yapılan görüşmede Keleş'in, ihaleyi almaları halinde sosyal yardım yapmaları gerekebileceğini söylediğini öne sürdü.

Sanık Arıoğlu, kendilerinin ise talep edilecek sosyal yardımların net olması ve şirket kayıtlarına alınabilecek nitelikte bulunması gerektiğini ifade ettiklerini belirterek, "Kendisine ya da onun yönlendirdiği herhangi bir kişiye para vermedim" dedi.

İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025'te hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu, "örgütün kurucusu ve lideri" olarak tanımlandı. İddianamede İmamoğlu hakkında 142 eylem kapsamında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu hususlar iddianamedeki suçlama ve talepleri ifade ediyor; nihai hukuki değerlendirme mahkemenin vereceği kararla belirlenecek.

Davanın 85'inci duruşmasında sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.