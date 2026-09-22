Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye’nin farklı bölgelerinden sporcuların bir araya geldiği organizasyon, yalnızca sportif müsabakalarla sınırlı kalmayarak pickleball sporunun farklı yaş gruplarına tanıtılması ve ilçede yeni bir spor kültürünün oluşturulması açısından da önemli bir adım oldu.

Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ve Uluslararası Raket Sporları Derneği Kurucusu Davut Güngör tarafından 81 ili kapsayacak şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, sporda fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve pickleballun toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması hedefleniyor. Çaycuma’da gerçekleştirilen şampiyona da bu çalışmaların yerel düzeydeki önemli örneklerinden biri oldu.

ÇAYCUMA’DA PICKLEBALL İÇİN YENİ DÖNEM

Şampiyona öncesinde Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ile Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör’ün iş birliğiyle ilçede eğitim, tanıtım ve hazırlık faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla birlikte çocuk ve gençlerin pickleball branşıyla tanışması, temel oyun kurallarını ve tekniklerini öğrenmesi ve şampiyonaya hazırlanması amaçlandı. Çaycuma’nın ilk kez Türkiye Pickleball Şampiyonası’na ev sahipliği yapmasıyla birlikte ilçenin ulusal düzeyde spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek sportif kapasitesi de ortaya konuldu.

GENÇLER ŞAMPİYONA ÖNCESİ PICKLEBALLLA TANIŞTI

Şampiyona öncesinde gerçekleştirilen eğitim ve tanıtım programlarında gençlere pickleballun temel kuralları, oyun teknikleri, saha kullanımı ve fair play anlayışı aktarıldı. Davut Güngör tarafından gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla gençlerin branşı deneyimlemeleri sağlandı. Böylece organizasyon, yalnızca müsabakaların gerçekleştirildiği bir şampiyona olmaktan çıkarılarak ilçede yeni sporcuların yetişmesine yönelik bir başlangıç noktası haline geldi.

Eğitim ve tanıtım çalışmalarının şampiyona sonrasında da devam ettirilmesiyle Çaycuma’da pickleballun kalıcı ve sürdürülebilir bir spor branşı haline getirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN SPORCULAR BULUŞTU

Çaycuma’da düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası, farklı yaş ve seviyelerden sporcuların katılımıyla tamamlandı.

Çaycuma Kaymakamlığı önderliğinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; rekabet, dayanışma, iletişim ve fair play değerleri çerçevesinde mücadele etti. Farklı yaş gruplarını aynı spor ortamında buluşturabilen pickleballun kapsayıcı yapısı da şampiyona boyunca öne çıktı.

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