Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Çaycuma Kampüsü’nde yeni akademik yıla başlayan öğrenciler, Çaycuma Terminali’nde düzenlenen etkinlikle karşılandı. Çaycuma Belediyesi, Çaycuma Kampüsü ve Çaycuma Gençlik Merkezi iş birliğiyle terminalde stantlar kuruldu. Öğrencilere Çaycuma ve üniversite hakkında bilgilendirme yapılırken, çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Öğrencilerin kampüse ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Kayıkçılar Mahallesi’nde bulunan Meslek Yüksekokulu binasına ücretsiz servis hizmeti de sağlandı.

Karşılama programına Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici de katıldı. Bilici, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı adına yeni öğrencilere “hoş geldiniz” dileklerini iletti.

Etkinlikle birlikte üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilerin Çaycuma’ya ve kampüs yaşamına daha kolay uyum sağlamaları hedeflendi.