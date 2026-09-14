Türkiye’de emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar sürerken, özellikle uzun yıllar prim ödeyen ancak yaş ve sigortalılık koşulları nedeniyle emeklilik hakkına ulaşamayan vatandaşların tepkileri sosyal medyada yeniden yükseldi.

Bir sosyal medya paylaşımında, 10 bin gün prim ödeyen ve çalışma hayatının büyük bölümünü geçiren vatandaşların 52 yaşında hâlâ hak aramak zorunda bırakılması eleştirildi.

Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, kademeli emeklilik talebinin yeniden sosyal medyanın gündemine taşınmasına neden oldu.

“10 BİN GÜN PRİM BİRİKTİRDİLER”

Kademeli emeklilik isteyen vatandaşların temel itirazı, çalışma süresi ve ödenen prim gün sayısının emeklilikte yeterince dikkate alınmadığı yönünde.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, “İnsanlar alın teriyle 10 bin gün prim biriktirdi, ömrünü çalışarak geçirdi. 52 yaşında hak aramak zorunda bırakılmak vicdanları yaralıyor” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, uzun yıllar çalışan kişilerin emeklilik beklentisinin daha fazla ötelenmesinin adalet duygusunu zedelediği savunuldu.

SOSYAL MEDYADA “KADEMELİ EMEKLİLİK” SESLERİ YÜKSELİYOR

Emeklilikte yaş düzenlemeleri ve farklı sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle oluşan koşullar, çalışanlar arasında uzun süredir tartışma konusu.

Kademeli emeklilik talebini dile getiren vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihlerine göre yaş şartlarının kademeli olarak belirlenmesini istiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, özellikle prim gün sayısı yüksek olan çalışanların emeklilik için uzun yıllar daha beklemek zorunda kalmasına tepki gösteriyor.

“MAĞDURİYET GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

Tartışmanın merkezinde ise “aynı çalışma hayatına rağmen farklı emeklilik koşulları” eleştirisi bulunuyor.

Kademeli emeklilik isteyenler, emeklilik şartlarının sigorta başlangıç tarihleri arasındaki küçük farklara göre keskin biçimde değişmemesi gerektiğini savunuyor.

Sosyal medyada gündem olan paylaşımda da bu talep açık bir çağrıya dönüştürülerek, “Bu mağduriyet görmezden gelinemez. Adil kademeli emeklilik düzenlemesi acilen yasalaşmalıdır” denildi.

Kademeli emeklilik beklentisi bulunan vatandaşların gözleri ise konuya ilişkin atılacak yeni adımlara çevrildi.