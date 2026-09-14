Başkentte 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul servislerinin de trafiğe çıkmasının ardından kent genelinde sabah saatlerinden itibaren araç yoğunluğu arttı.

Anadolu Bulvarı ve Samsun Yolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde yer yer trafik yoğunluğu gözlenirken, sürücüler bazı güzergahlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte zaman zaman meydana gelen trafik kazaları da bazı noktalardaki sıkışıklığın artmasına neden oldu.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarıyla işlerine ve okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro istasyonları ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Başkent Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. Okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla ana arterlerde ulaşım zaman zaman yavaşladı.

Ankara'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Ankara'da sabah saatlerinde araç yoğunluğu arttı. Yaz tatilinin sona ermesi ve okul servislerinin yeniden trafiğe çıkması, haftanın ilk iş gününde kent genelindeki ulaşımı etkiledi.

Başkentte özellikle Anadolu Bulvarı ve Samsun Yolu başta olmak üzere ana arterlerde yer yer trafik yoğunluğu gözlendi. Bazı güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Trafik Kazaları Yoğunluğu Artırdı

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazaları da bazı noktalardaki yoğunluğun artmasına neden oldu. Ana yollarda araç sayısının yükselmesiyle birlikte sürücüler, belirli güzergahlarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Metro ve Otobüs Duraklarında Kalabalık

Öte yandan, işe ve okula gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmesiyle metro istasyonları ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Başkentte yeni eğitim öğretim yılının ilk günü ve haftanın ilk iş gününde hem karayollarında hem de toplu taşıma hatlarında sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı.