İstanbul merkezli 20 ilde, “yeni nesil organize suç örgütleri” olarak nitelendirilen 12 ayrı suç yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Operasyonlarda 155 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde ve 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca yüklü miktarda para bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA