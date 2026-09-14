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Aramalarda ayrıca yüklü miktarda para bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde ve 2 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul merkezli 20 ilde, “yeni nesil organize suç örgütleri” olarak nitelendirilen 12 ayrı suç yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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