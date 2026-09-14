Trump Açıkladı: İran ile Savaş Ne Zaman Sona Erecek?

Animasyon Rüzgarı: Şapkalı Kedi ve Toy Story 5 Beyaz Perdeye Geliyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çok sayıda sporcu yetiştirdiği belirtilen Zeki Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diyarbakır'da 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi

Olay, Osmangazi ilçesindeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Burada antrenörlük yapan Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip odasına girdi. Gümüş'ü hareketsiz halde bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.