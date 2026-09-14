Adana'nın Kozan ilçesinde, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpıp, bariyerlerle arasında sıkıştırdığı Sebahattin T. (69), ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan ilçesi Hacıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DMG 89 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Sebahattin T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sebahattin T., yol kenarındaki çelik bariyerler ile otomobilin arasına sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sebahattin T., ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.