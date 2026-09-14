Türkiye genelinde “Ailem Güvende” adıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında dernek, işletme ve eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskın yapılan mekanlardan birine ait olduğu belirtilen görüntüler de ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre, 5 il merkezli yürütülen ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Soruşturmalar kapsamında fuhşa aracılık veya yer temin ettiği, bu faaliyetlere ortam sağladığı, müstehcen içerik ürettiği ya da çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişi ve işletmelerin incelendiği belirtildi.

Operasyonlarda şüphelilerin adresleri ile dernek ve işletmelerde arama yapıldı. Bazı adreslerde uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği açıklandı.

YURT DIŞINDAN GELEN FONLAR İNCELENİYOR

Soruşturmanın mali ayağında ise bazı LGBTİ+ derneklerine yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan aktarılan fonların MASAK tarafından incelemeye alındığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda fon sağlayan kurumlar arasında ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Almanya Konsolosluğunun da bulunduğu öne sürüldü. Ancak resmi açıklamada fon sağlayan kurumların isimleri ve aktarıldığı belirtilen para miktarları paylaşılmadı.

Yetkililer, para hareketlerinin kaynağı ile soruşturmalara konu edilen faaliyetler arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırıldığını belirtti.

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmalar devam ederken çok sayıda LGBTİ+ oluşumuna ait internet sitesi ve sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Kaos GL, CETAD, Muamma LGBTİ+, SPoD, 17 Mayıs, Lambdaistanbul LGBTİ+, Kırmızı Şemsiye, Pembe Hayat LGBTİ+, Mersin 7 Renk LGBT ve HEVİ LGBTİ’ye ait internet sitelerinin erişime engellendiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürerken soruşturmalara ilişkin adli süreç devam ediyor.