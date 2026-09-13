Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin Limanı’na Brezilya’dan gelen bir gemide yaklaşık 350 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Geminin su altındaki bölümüne gizlenen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtilirken, operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Kokain geminin su altındaki bölümüne gizlenmiş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu baronları ve uluslararası suç örgütlerine yönelik mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Gürlek, İstanbul’da 2 gün önce 2017’den bu yana firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün elebaşı İslam Yakut’un yakalandığını hatırlatarak, Mersin’de de önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Güney Amerika’dan deniz yoluyla getirilen kokainin geminin su altındaki gövdesine gizlenerek çıkarılması ve batı illerine sevk edilmesine yönelik plan ortaya çıkarıldı.

350 kilo kokain ve dalış ekipmanları ele geçirildi

Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na gelen CSPC PISCES isimli gemide arama yapıldı. Aramada, geminin gövdesinin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümüne gizlenmiş yaklaşık 350 kilogram kokain bulundu.

Operasyonda uyuşturucunun çıkarılmasında kullanılması değerlendirilen dalış ekipmanları ve su altı deniz scooterı da ele geçirildi.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu belirtildi.

9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

Gürlek: “Baronlara geçit yok”

Operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelenin suç ağlarının tüm aşamalarını kapsayacak şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin kaynağından dağıtım ağına, finansörlerden uyuşturucu baronlarına kadar devam edeceğini vurgulayarak, “Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok.” ifadelerini kullandı.