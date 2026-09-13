Gaziantep’te bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, tarihi Rumkale’nin eşsiz manzarası eşliğinde binlerce sporcuyu bir araya getirdi. Festivalde 4 bin 440 sporcu; yüzme, bisiklet, doğa yürüyüşü ve dragon bot yarışlarında mücadele etti.

Rumkale’de 4 bin 440 sporcu buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, tarihi Rumkale’de gerçekleştirildi. Farklı spor branşlarının aynı organizasyonda buluştuğu festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival kapsamında doğa yürüyüşü, yüzme ve bisiklet etkinliklerinin yanı sıra dragon bot yarışları düzenlendi. Su ve hava gösterileri de katılımcılara ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Fırat’ta 37 takım mücadele etti

Festivalin öne çıkan organizasyonlarından Türkiye Dragon Bot Yarışması’nda 37 takımdan 740 sporcu yarıştı. Gaziantep’i ise 10 takım temsil etti.

Fırat Nehri’nin sularında gerçekleştirilen yarışlarda takımlar, belirlenen parkuru en iyi dereceyle tamamlamak için mücadele etti. Sporcuların takım uyumu, dayanıklılığı ve mücadelesi izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Festival ile tarihi Rumkale’nin sahip olduğu su sporları ve doğa turizmi potansiyelinin hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Fatma Şahin: Her yıl daha da güçleniyoruz

Festivalde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale’nin tanıtımı için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Rumkale’yi ilk gördüğü dönemde bölgenin sahip olduğu güzelliklerin yeterince bilinmediğini belirten Şahin, festivalin her yıl daha geniş bir katılımla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şahin, farklı şehirlerden gelen gençlerin organizasyona enerji kattığını belirterek, “1’inci festivalle başladık, 7’ncisindeyiz. Sizlerin de gördüğü gibi her yıl daha da güçleniyoruz” dedi.

Rumkale’nin tarihi ve doğal zenginlikleriyle önemli bir değere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, sporun insanları bir araya getiren yönüne dikkat çekerek, “Sporun kaybedeni yoktur” ifadelerini kullandı.

Yarışların startını protokol verdi

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de festival alanında yaptığı konuşmada tüm yarışmacılara başarı dileyerek organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin verdiği startla dragon bot yarışları başladı. Takımlar, Fırat Nehri üzerinde belirlenen parkuru tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Dragon Bot Türkiye Şampiyonası Kadınlar kategorisinde dereceye giren sporculara madalyaları, takımlara ise kupaları verildi.

Ödüller; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Feray Yılmaz ve Murat Özgüler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Aksoy, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Fatih Aksoy tarafından takdim edildi.