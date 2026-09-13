Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Gürlek, uyuşturucu baronları ve uluslararası suç ağlarına yönelik mücadelenin sürdüğünü belirterek, Mersin’de önemli bir operasyona imza atıldığını ifade etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Güney Amerika’dan deniz yoluyla getirilen kokainin geminin su altındaki bölümünden çıkarılarak batı illerine sevk edilmesinin planlandığı tespit edildi.

Brezilya’dan hareket ederek Mersin Limanı’na gelen “CSPC PISCES” isimli gemide yapılan aramada, geminin gövdesinin alt kısmındaki motor soğutma suyu bölümünde uyuşturucu bulundu.

Dalış ekipmanları da ele geçirildi

Aramalarda yaklaşık 350 kilogram kokainin yanı sıra dalış ekipmanları ve su altı deniz skuterleri ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu bildirildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 9 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

Bakan Gürlek: Baronlara geçit yok

Bakan Gürlek, operasyonu gerçekleştiren Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çalışmalarda emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin kaynağından dağıtım ağına, finansörlerden suç örgütü liderlerine kadar sürdürüleceğini belirten Gürlek, “Zehir tacirlerine müsamaha yok. Baronlara geçit yok” mesajını verdi.

Gürlek ayrıca, iki gün önce İstanbul’da 2017’den bu yana firari olduğu belirtilen uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut’un yakalandığını hatırlattı.