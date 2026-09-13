Muhabirler Derneği tarafından Ulucanlar Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılı ödüllerini kazanan gazeteci ve medya kuruluşları açıklandı. Toplantıya Muhabirler Derneği Başkanı Berrin Yücesan, Başkanvekili Demet Keser Soyuçok, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Dernek Başkanı Berrin Yücesan, gazetecilik mesleğinin saygınlığını korumak, meslektaşlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve özellikle sahada görev yapan gazetecilerin sorunlarını gündeme taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yücesan, ödüllerin 16 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek törenle sahiplerine verileceğini açıkladı.

Yılın savaş muhabiri Ramzi Mahmud

“Yılın savaş muhabiri” ödülü, 19 Ocak 2025’te başlayan ateşkesin ardından Gazze’nin Cibaliya bölgesindeki yıkımı dünyaya aktaran çalışmaları nedeniyle Anadolu Ajansı Gazze Muhabiri Ramzi Mahmud’a verildi.

“Yılın kitabı” ödülünün sahibi ise Anadolu Ajansı’nın bir asrı aşan tarihini savaşlar, krizler ve gazetecilik tanıklıkları üzerinden ele alan “Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı’nın Asırlık Öyküsü” adlı çalışmasıyla Atakan Çelik oldu.

Kurumsal kategorilerde “Yılın haber kanalı” TRT Haber, “Yılın gazetesi (basılı/dijital)” Hürriyet Gazetesi, “Yılın dijital haber platformu” SavunmaSanayi.org, “Yılın haber ajansı” İhlas Haber Ajansı ve “Türk dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu” TRT Avaz seçildi.

Haber başarı ödüllerinde dikkat çeken isimler

“Yılın dosya haberi” ödülü, “Otel yangınında ihmaller zinciri” çalışmasıyla CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman’a verildi.

“Yılın özel haberi” ödülünü “Saat 9’u 5 geçe hayat durdu” çalışmasıyla TRT Haber’den Duygu Özdemir Barshan ve Furkan Aydın aldı.

Diğer kategorilerde ödüle layık görülen isimler şöyle:

Yılın siyasi haberi: TVNET’ten Mevlüt İşli – “İsrailli muhalif vekil Ofer Cassif: ‘Soykırım’ demek yasak”

TVNET’ten Mevlüt İşli – “İsrailli muhalif vekil Ofer Cassif: ‘Soykırım’ demek yasak” Yılın kulis haberi: Yeni Şafak’tan Nurbanu Aras Küçüktürkmen – “Terörsüz Türkiye’de odak kaymamalı”

Yeni Şafak’tan Nurbanu Aras Küçüktürkmen – “Terörsüz Türkiye’de odak kaymamalı” Yılın savunma haberi: TRT Haber’den Oğulcan Atılgan ve Osman Eken – “Gök vatanın kartalları: Bordo bereliler”

TRT Haber’den Oğulcan Atılgan ve Osman Eken – “Gök vatanın kartalları: Bordo bereliler” Yılın diplomasi haberi: Hürriyet’ten Selçuk Böke – “Gazze’de insanlık sınıfta kaldı”

Hürriyet’ten Selçuk Böke – “Gazze’de insanlık sınıfta kaldı” Yılın polis haberi: TRT Haber’den Ferhat Özkaner ve Mustafa Tuncal – “Hırsızın çaldığı araba yolda bozuldu! Film gibi hırsızlık!”

TRT Haber’den Ferhat Özkaner ve Mustafa Tuncal – “Hırsızın çaldığı araba yolda bozuldu! Film gibi hırsızlık!” Yılın ekonomi haberi: NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen – “Hedef tek haneli enflasyon”

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen – “Hedef tek haneli enflasyon” Yılın bilim ve teknoloji haberi: TRT Haber’den Seyfi Karadeniz ve Alper Sezen – “Türk mühendisler mobil yürüme robotu geliştirdi”

TRT Haber’den Seyfi Karadeniz ve Alper Sezen – “Türk mühendisler mobil yürüme robotu geliştirdi” Yılın sağlık haberi: TRT Haber’den Şükrü Altuğ Acer ve Mustafa Aydın Gül – “Prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı”

TRT Haber’den Şükrü Altuğ Acer ve Mustafa Aydın Gül – “Prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı” Yılın çevre haberi: Kanal D’den İbrahim Konar – “Ata’nın emaneti”

Kanal D’den İbrahim Konar – “Ata’nın emaneti” Yılın yargı haberi: Hürriyet köşe yazarı Oya Armutçu – “Koruyucu aileye ‘duygusal bağ’ izni”

Hürriyet köşe yazarı Oya Armutçu – “Koruyucu aileye ‘duygusal bağ’ izni” Yılın spor haberi: A Spor’dan Dündar Keşaplı – “Spor dünyasının gözü İtalya’da”

A Spor’dan Dündar Keşaplı – “Spor dünyasının gözü İtalya’da” Yılın yurt haberi: TRT Haber’den Hüseyin Atmış ve Fatih Ayaz – “Tek bacağıyla hayata tutundu”

TRT Haber’den Hüseyin Atmış ve Fatih Ayaz – “Tek bacağıyla hayata tutundu” Yılın ümit vadeden muhabiri: TRT Haber’den Birgül Yazıcı – “Haber ile birleşen hayatlar”

“Yılın yaşam haberi” kategorisinde ise iki çalışma ödüle değer bulundu. Ödüller, “Gabar gazisi hayatının aşkı ile evlendi” çalışmasıyla TRT Haber’den Mikail Kurban ile “Babamla kim uğraşacak?” çalışmasıyla DHA’dan Oktay Polat arasında paylaştırıldı.

“Yılın kültür-sanat haberi” kategorisinde de iki çalışma ödül aldı. TRT 2’den Tuğçe Utlu ve Muhammed Emin Şeker “Geçmişten günümüze at kültürü”, TRT Haber’den Pınar Torlak ve Usame Tosun ise “Bebek beleme” çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Ekran ve yayıncılık ödülleri

Televizyon haberciliği ve yayın performansı kategorilerinde de çok sayıda isim ve program ödül aldı.

“Yılın ana haber spikeri” ödülü Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik’e verilirken, “Yılın haber moderatörü” ödülünü TRT Haber’in “Odak Gündem” programını sunan Betül Soysal Bozdoğan aldı.

“Yılın haber programı” TGRT Haber’in “Fatih Atik’le Gündem Ankara” programı seçildi. “Yılın gündem/siyaset programı” ödülü ise CNN Türk’te yayımlanan “Gece Görüşü” programı ve Hande Fırat’a verildi.

Haber Global’in “Selver Gözüaçık ile Yeni Gün” programı “Yılın sabah haber programı” ödülünü alırken, “Yılın öğle haber bülteni” ödülü ATV Haber Spikeri Özlem Aktay’ın oldu.

Kamera, fotoğraf ve dijital içerik ödülleri

Görüntü ve prodüksiyon kategorilerinde ödül alan isimler de şöyle sıralandı:

Yılın haber kameramanı: İHA Kameramanı Gürkan Sayın – “Özel kuvvetler tatbikatı”

İHA Kameramanı Gürkan Sayın – “Özel kuvvetler tatbikatı” Yılın haber görüntüsü: TRT Haber Kameramanı Yetkin Torlak – “Ateş altındaki göz”

TRT Haber Kameramanı Yetkin Torlak – “Ateş altındaki göz” Yılın foto muhabiri: İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç – “Yıkımın ortasında yaşam”

İHA Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç – “Yıkımın ortasında yaşam” Yılın drone görüntüsü: TRT Haber’den Seyit Taşdelen – “Kartalkaya otel yangını görüntüsü” ve Haber Global’den Serdar Altıntepe – “Amfibi deniz piyade”

TRT Haber’den Seyit Taşdelen – “Kartalkaya otel yangını görüntüsü” ve Haber Global’den Serdar Altıntepe – “Amfibi deniz piyade” Yılın kurgu/edit başarısı: TRT Haber Kurgucusu Oğuzhan Uygur – “Suriye ilkler farklar”

TRT Haber Kurgucusu Oğuzhan Uygur – “Suriye ilkler farklar” Yılın yapımcısı: TRT Haber’den Yeliz Uslu Aslan – “Şehit tahtında Ömer Halisdemir”

TRT Haber’den Yeliz Uslu Aslan – “Şehit tahtında Ömer Halisdemir” Yılın yönetmeni: TRT Haber’den Alperen Keskin – “Zulmün adı 28 Şubat”

TRT Haber’den Alperen Keskin – “Zulmün adı 28 Şubat” Yılın köşe yazarı: Hürriyet Gazetesi’nden Nedim Şener

Hürriyet Gazetesi’nden Nedim Şener Yılın medya temsilcisi: Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu Türk basınına katkı ödülü: İHA Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy

İHA Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy Yılın dijital içerik/sosyal medya üreticisi: Cansu Canan Özgen

Özel ödüller de sahiplerini buldu

Muhabirler Derneği, medya çalışmalarının yanı sıra toplumsal ve uluslararası alandaki katkıları da ödüllendirdi.

“Toplumsal duyarlılık ve sosyal etki ödülü” Erhan Keklik’e, “Türkiye’nin dünyaya uzanan eli özel ödülü” TİKA ile TİKA Başkanı Abdullah Eren’e verildi.

“Filistin haberciliği - uluslararası gazetecilik ödülü” RTVE Muhabiri Almudena Ariza’nın, “Filistin savaş muhabirliği özel ödülü” ise Al Jazeera English Muhabiri Hani Mahmoud’un oldu.

“Batı Trakya Türk basını özel ödülü” Gündem Gazetesi gazetecileri Ozan Ahmetoğlu ve Hasan Hasan ile Çınar FM Yapımcısı ve Sunucusu Necat Ahmet’e verildi.

Ayrıca “Eğitime değer katanlar ödülü” Lokman Karataş’a, “İsmail Güneş vefa ödülü” İHA Muhabiri Musa Erdoğan’a, “Meslek onuru ödülü” Bünyamin Şahin’e ve “Jüri özel ödülü” Mustafa İstemi’ye takdim edilecek.

Ödül sahipleri, 16 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek törende ödüllerini alacak.