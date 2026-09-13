Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisi, ilçedeki istihdam olanaklarının artırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İş arayan vatandaşların niteliklerine uygun pozisyonlara yönlendirilmesini sağlayan ofis, son iki ayda 82 kişinin yeni bir işe başlamasına aracılık etti.

Bin 500’ün üzerinde aday mülakata yönlendirildi

Kariyer Ofisi’ne temmuz ayından itibaren bin 613 kişi kayıt yaptırdı. Başvurular, adayların eğitim, bilgi, beceri ve iş deneyimleri dikkate alınarak uzman personel tarafından değerlendirildi.

Değerlendirmelerin ardından bin 564 aday, niteliklerine uygun iş pozisyonları için iş görüşmelerine yönlendirildi. Temmuz ve ağustos aylarında yürütülen mülakat süreçlerinin tamamlanmasıyla 82 vatandaş, kendilerine uygun alanlarda iş sahibi oldu.

İş ilanlarına internetten ulaşılabiliyor

İş arayan vatandaşlar, Kariyer Ofisi’nin internet sitesi üzerinden güncel iş ilanlarına ulaşabiliyor. Adaylar, meslek grubu, sektör ve pozisyon gibi kriterlere göre arama yaparak kendilerine uygun ilanları filtreleyebiliyor ve başvurularını sistem üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Başvuru sonrasında mülakat sürecine dahil edilen adaylar, bilgi, deneyim ve yetenekleriyle örtüşen pozisyonlara yönlendiriliyor.

“Doğru işe doğru insan”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kariyer Ofisi’nin iş arayan vatandaşlarla işverenler arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

İstihdam çalışmalarında adalet, liyakat ve şeffaflık ilkelerini esas aldıklarını ifade eden Özarslan, “İş arayan hemşehrilerimizi ve nitelikli çalışan arayan işletmelerimizi adalet, liyakat ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda buluşturuyoruz. İş arayan hiçbir hemşehrimiz kendini yalnız hissetmesin. Kariyer Ofisi’mizde doğru işe doğru insan anlayışımızla istihdamın güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.