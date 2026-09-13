Başkent’in kent yaşamı içerisinde doğayla buluşma noktalarından Kuğulu Park, bu yıl dünyaya gelen 4 kuğu yavrusuyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Parkta 14 yetişkin ve 4 yavru olmak üzere toplam 18 kuğu bulunuyor.

Yaklaşık 1,5 aylık olan yavrular, sağlıklı gelişimlerini sürdürebilmeleri için anne ve babalarıyla birlikte kendileri için ayrılan özel bölümde tutuluyor. Yavruların zarar görme ihtimaline karşı diğer kuğulardan ayrı bir alanda yaşamaları sağlanıyor.

Özel yem ve yeşil sebzelerle besleniyorlar

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görev yapan Uzman Veteriner Onur Yüksel, Kuğulu Park’taki kuğuların günlük bakımlarının her sabah düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Kuğuların yaş gruplarına göre farklı beslenme programlarının uygulandığını ifade eden Yüksel, özellikle yavruların gelişimine uygun hazırlanan özel yemlerin kullanıldığını söyledi.

Kuğuların doğal yaşamlarında yeşil su yosunlarıyla beslendiğini aktaran Yüksel, parkta bu beslenme biçiminin mümkün olduğunca desteklendiğini, bunun yanı sıra marul gibi açık yeşil yapraklı sebzelerin de verildiğini kaydetti.

“Ekmek ve simit vermeyin”

Kuğuların beslenmesinde parkı ziyaret eden vatandaşların da önemli sorumluluk taşıdığını vurgulayan Yüksel, insanların tükettiği bazı yiyeceklerin kuğular için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Yüksel, özellikle ekmek, simit, cips ve kraker gibi rafine un ve şeker içeren yiyeceklerin kuğulara verilmemesi gerektiğini belirterek, bu tür beslenmenin hayvanların yaşam süresini kısaltabildiğini ve üreme faaliyetlerini olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.

Kuğuların ihtiyaç duyduğu besin ve vitaminlerin belediye ekipleri tarafından hazırlanan yemlerle karşılandığını belirten Yüksel, vatandaşlardan ekiplerin verdiği yemler dışında kuğulara yiyecek vermemelerini istedi.

Kuğulu Park’ın minik sakinleri, özel beslenme ve bakım programıyla gelişimlerini sürdürürken, ziyaretçilerin de bu sürece zarar vermemek için yapılan uyarılara dikkat etmesi bekleniyor.