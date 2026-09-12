Çağla Öz’ün geçmişte Murat Övüç’ün de yer aldığı bir programa konuk olduğu ortaya çıktı. Programda alışveriş, çanta, ilişkiler ve yaşam standartları üzerine sohbet edilirken Öz’e bir erkekte ilk olarak neye dikkat ettiği soruldu.

Öz, bir erkekte ilk olarak “kaşına gözüne” baktığını söyledi. Programın ilerleyen bölümünde ise sunucu, para konusunun Öz için ne kadar önemli olduğunu sordu.

Öz, ilk olarak “Önemli değil gerçekten” yanıtını verdi. Sunucunun bu cevaba esprili şekilde karşılık vermesinin ardından Öz, “Önemli tabii, aynı standartta olmamız gerekiyor. Daha altı olmamalı” ifadelerini kullandı.

Öz’ün programda söylediği “Bu hayata harcamaya gelmişim sanırım” sözleri de dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı.

Van’daki gösterişli düğün dikkat çekmişti

Çağla Öz, daha sonra “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile Van’da evlendi.

Düğünden paylaşılan görüntülerde Öz’ün çok sayıda altınla görülmesi ve Tançalan’ın korumalar eşliğinde görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu. Gösterişli düğünün ardından yaşanan gelişmeler ise konuyu adli sürece taşıdı.

Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül’de Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla hakimliğe sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Tançalan’ın malvarlığına ilişkin MASAK incelemesi talep edilirken, düğünde kullanılan ziynet eşyalarının kaynağı da inceleme konusu oldu.

“Altınlar kiralıktı” savunması

Mehmet Fatih Tançalan’ın ifadesinde düğün organizasyonuna ilişkin bazı iddialara yanıt verdiği öğrenildi.

Tançalan, düğün masraflarının sponsorlar tarafından karşılandığını savunurken, düğünde kullanılan altınları ise tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ve organizasyonun ardından geri verdiğini öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Tançalan’ın savunmasının soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma sürerken, Çağla Öz’ün geçmişte yaptığı para ve yaşam standardına ilişkin açıklamalar da Van’daki düğünün ardından yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.