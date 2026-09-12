Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46’ncı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, darbe döneminde mağdur edilen ve çeşitli haksızlıklara maruz kalan vatandaşların yaşadığı acıların unutulmayacağını belirterek, Türkiye’nin kalkınma sürecinin darbelerle yeniden sekteye uğratılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

“Yaşattıklarını asla unutmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, darbe döneminde mağdur edilen, eziyet gören ve haksız yere idamla yargılanan vatandaşların yaşadığı sıkıntıların halen hatırlandığını belirtti.

Erdoğan mesajında, 12 Eylül’ün Türkiye’nin geleceğine yönelik bir tuzak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.”

12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü

Türkiye’de 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri darbenin üzerinden 46 yıl geçti. Darbe sonrasında siyasi faaliyetler durdurulurken çok sayıda kişi gözaltına alındı, tutuklandı ve çeşitli uygulamalarla mağdur edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, darbenin yıl dönümünde Türkiye’nin demokratik kazanımlarının korunması ve darbelerin ülkenin geleceği üzerindeki etkilerinin bir daha yaşanmaması vurgusunu öne çıkardı.